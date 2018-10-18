Глушаков может покинуть «Спартак» без выплаты компенсации ― эксперт

Москва, 18 октября. Решение «Спартака» перевести Дениса Глушакова в дублирующий состав клуба может привести к серьезным последствиям для команды. По мнению генерального секретаря Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ) Николая Грамматикова, не исключено, что Глушаков сможет покинуть клуб без выплаты компенсации.

Грамматиков напомнил историю Эрика Салкича, который был переведен во второй состав тульского «Арсенала».

«Когда игрок расторг контракт с клубом, то заявление о расторжении признали необоснованным. Однако клубу не присудили компенсацию, поскольку расценили поведение клуба как отказ видеть в игроке какую-либо ценность», ― приводит слова Грамматикова телеканал «360».

По мнению, Грамматикова, теперь существует прецедент – решение Лозаннского суда, которым может воспользоваться Глушаков.

Напомним, что Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены в сентябре от работы с основным составом клуба и переведены в дублирующий состав.