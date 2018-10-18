Москва, 18 октября. В Совете безопасности ООН необходимо поднять вопрос о незаконном пребывания в Сирии коалиции во главе с США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в четверг стало известно, что коалиция атаковала дома мирных жителей в селении ас-Суса в Дейр-эз-Зоре. Сообщалось о жертвах и раненых среди мирных жителей.

Косачев в интервью РИА Новости подчеркнул, что если данные о том, что это не первый удар коалиции по сирийским мирным объектам. Ранее «говорилось и о применении коалицией запрещенного белого фосфора в Сирии».

«Вполне достаточно оснований для того, чтобы расследовать эти эпизоды и поставить, наконец, на самом высоком уровне — в Совбезе ООН — вопрос о нелегитимной деятельности этой коалиции на территории суверенного государства, целью которой явно не является борьба с терроризмом», — подчеркнул Косачев.

При этом он добавил, что западные страны «охотно и массово вводят санкции за мнимые и недоказанные преступления», покрывая таким образом «преступления реальные».

Международная коалиция под руководством США проводит в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) с 2014 года. При этом коалиция действует на территории САР незаконно, без согласия официального Дамаска. Власти САР уже обращались в ООН с просьбой привлечь Вашингтон к ответственности за действия международной коалиции.

Добавим, в среду «Известия» сообщали, что из-за ошибки американского пилота был нанесен удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции по курдскому формированию, которое вело наступление на террористов ИГ1 в районе сирийского населенного пункта Хаджин.

Напомним, Штаты поддерживают курдов, поставляя им оружие и финансовую помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.