Москва, 18 октября. По факту удара коалиции, возглавляемой США, по мирным жителям в сирийском Дэйр-эз-Зоре должно быть проведено международное расследование, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в четверг стало известно, что коалиция атаковала дома мирных жителей в селении ас-Суса в Дейр-эз-Зоре. Сообщалось о жертвах и раненых среди мирных жителей.

Косачев в интервью РИА Новости подчеркнул, что, если подтвердятся данные о нанесении коалицией ударов по домам мирных жителей в ас-Суса, «нужно будет ставить вопрос о международном расследовании и привлечении виновных к ответственности».

Напомним, Штаты вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом коалиция действует на территории САР незаконно, без согласия официального Дамаска. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

Отметим, 17 октября «Известия» сообщали, что из-за непрофессиональных действий американских ВВС был нанесен авиаудар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции по курдскому формированию. США, напомним, поддерживают курдов, поставляя им оружие и финансовую помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.