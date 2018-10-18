Удары коалиции США по жилым домам Сирии направлены на дестабилизацию обстановки – депутат ГД

Москва, 18 октября. Информацию об ударах американской авиации по домам мирных жителей в Сирии еще предстоит проверить, но если она подтвердится, то можно говорит о попытке дестабилизовать ситуацию в регионе. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее поступили сообщения о том, что американские самолеты нанесли удар по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса, расположенном в сирийской провинции Дейр-эз-Зор​​​.

«В любом случае, это попытка дестабилизировать ситуацию, попытка поддержать сопротивление ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), попытка продемонстрировать боевикам, что они могут рассчитывать на американскую помощь, американскую авиацию», ―приводит его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что если эта информация подтвердится, то Сирия будет обязана предпринять все необходимые меры для защиты своих граждан. В то же время, он не исключил, что речь идет о провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.