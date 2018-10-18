Сирия: боевики продолжают обстреливать провинцию Латакия и город Алеппо

Дамаск, 18 октября. За последние сутки в сирийской провинции Латакия были зафиксированы обстрелы. Также боевики обстреляли один из районов города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он рассказал, что боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня и ведут обстрелы.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко, Рвейсик-Искандер, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, района научно-исследовательского центра и юго-западных окраин Алеппо (трижды), города Алеппо», ― сообщил генерал-лейтенант.

Также глава ЦПВС рассказал двух гуманитарных акциях, проведенных российскими специалистами в населенном пункте Квара провинции Хама и населенном пункте Телль-Алам провинции Алеппо. Местным жителям раздали 800 продовольственных набором общим весом 3,4 тонны.