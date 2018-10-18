Порошенко обсудил с делегацией госсекретарей ФРГ реформы на Украине

Киев, 18 октября. Президент Украины Петр Порошенко провел в Киеве встречу с делегацией государственных секретарей федеральных министерств Германии, на которой обсуждался ход украинских реформ, а также подготовка к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В сообщении пресс-службы украинского президента отмечается, что стороны отметили «существенный прогресс Украины на пути реформ и рост привлекательности Украины для немецких компаний».

Обсуждался также предстоящий визит на Украину Ангелы Меркель.

В сообщении также отмечается, что Порошенко «выразил благодарность немецкой стороне за помощь, которая предоставляется стране для реализации реформ, а также за роль Германии и лично канцлера Меркель в вопросе восстановления территориальной целостности Украины».

Отметим, в конце сентября сообщалось, что Меркель после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте заявила, что Германия пытается «завязать отношения» с Россией и поддерживать их. Более того, ФРГ активно выступало против введения каких-либо санкций в отношении проекта «Северный поток — 2», против которого выступает Украина, сообщали «Известия».

Так, Меркель заявляла, что реализация проекта имеет огромную важность для Германии, поскольку потребность страны в поставках газа со временем будет только расти.