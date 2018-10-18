«Зачем помогать предателям?»: россияне прокомментировали просьбу «Новой газеты» защитить ее от угроз

Москва, 18 октября. Издание «Новая газета» опубликовало заявление редакции, в котором призналось, что намерено искать защиты у правоохранительных органов в связи с поступающими в их адрес угрозами. Материал вызвал резонанс в Рунете, так как множество российских пользователей сочли крайне удивительным, что оппозиционное издание, регулярное злорадствовавшее над неудачами государства и силовиков, теперь ищет у них защиты.

Редакция издания рассказала о получении ею угроз, которые, по ее мнению, могут быть связаны с деятельностью журналиста Дениса Короткова, ранее работавшего в издании «Фонтанка». Коротков известен тем, что в своих публикациях сообщал личные данные российских летчиков, участвующих в операции на территории Сирии, а также членов их семей.

Примеры деятельности Короткова переданы для ознакомления представителям Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Федеральной службы безопасности – есть все основания полагать, что информацией Короткова намеревались воспользоваться террористы из группировки ИГ1 (запрещена в России), что делает пособником террористов самого Короткова. «Новая газета» считает, что Коротков не делал ничего противозаконного.

Многие пользователи удивились, что «Новая газета» и журналист Коротков в частности после первых же угроз бросились искать защиты у государства и правоохранительных органов. «Новая газета» уже долгое время выступает в роли оппозиционного издания, занимаясь не столько критикой государства, сколько злорадством и спекуляциями. Комментаторы резонно задались вопросом, нет ли здесь взаимоисключающих параграфов – искать защиты у структур, которые издание открыто считает своим врагом?

«Зачем помогать предателям?» ― примерно таким вопросом задалось множество комментаторов, узнавших об обращении «Новой газеты» в правоохранительные органы после угроз Короткову.

Напомним, что Федеральное агентство новостей уже писало о деятельности Короткова, обратив внимание на тот факт, что тот после перехода в «Новую газету» за несколько месяцев не написал ни одного материала. Это дало основания предположить, что переход в другое издание лишь прикрытие для его деятельности, которая заключается в сотрудничестве с иностранными СМИ для дестабилизации ситуации в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.