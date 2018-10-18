Дело директора «Троицкого дома»: в Петербурге раскрыли заказное убийство 13-летней давности. ФАН ТВ

В ночь с 17 на 18 октября правоохранители Петербурга задержали 62-летнего Александра Тютина, генерального директора компании «Троицкий дом». 14 августа 2005 года в загородном доме в Ленобласти была убита целая семья: 38-летний руководитель строительной компании Дмитрий Зейналов, его жена, 15-летняя дочь и 11-летний сын. Тютин признался в заказе убийства из-за деловых разногласий с Зейналовым.



«Были получены его показания о том, что да, действительно он явился заказчиком этого преступления. Единственное, он утверждает о том, что убийство всей семьи явилось эксцессом исполнителя, а в действительности он хотел заказать лишь Зейналова на почве коммерческих разногласий – они были соучредителями строительной организации ООО «Троийцкий дом». Но все это мы будем отрабатывать», – докладывает руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Также в Ставрополье был задержан и исполнитель этого зверского убийства – Александр Зотов.

«При содействии ставропольских коллег уголовного розыска, спецотряда быстрого реагирования, а также Федеральной службы безопасности, нам оказана помощь, и задержан был киллер, который убивал семью», – сообщает начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов.

Александр Тютин был задержан в момент, когда он отдавал деньги за новое убийство. Он планировал избавиться от племянницы своей покойной жены из-за наследства.

«Жена задержанного Тютина покончила жизнь самоубийством. Мы предполагаем, что она знала, что случилось в 2005 году, и просто не выдержала», – сообщает Сергей Умнов.

В итоге Тютина «сдал» оперативный сотрудник, который играл роль киллера. Следствию пришлось инсценировать похищение женщины, так как Тютин требовал от «киллера» доказательств исполнения «заказа».