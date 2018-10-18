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Украина

Максакова заявила о захвате ее квартиры в Киеве

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Максакова заявила о захвате ее квартиры в Киеве

Киев, 18 октября. Певица и вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала о том, что в ее квартиру в Киеве ворвались 15 человек. 

Как сообщает украинское издание «Гордон», Максакова сообщила, что в квартире находился ее сын. Ее в этот момент в Киеве не было. О нападении по телефону сообщила няня, которая заявила, что 15 человек взломали дверь и потребовали от нее «собирать вещи».

Максакова обратилась к правоохранителям с просьбой «немедленно отреагировать на ситуацию».

Певица предположила, что нападение мог организовать экс-начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По ее словам, между ними существовал договор: он переписывает на нее свою киевскую квартиру, она отдает ему жилье в Москве.

Максакова рассказала, что к «Панаитову перешло право собственности на московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили». Свою часть договора, по словам Максаковой, Панаитов не выполнил. 

Ранее стало известно о новом браке вдовы Вороненкова. Как сообщала «Газета.ру», Максакова уже подала в суд на нового супруга из-за того, что тот продал подаренную ему Максаковой квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. 

Автор: Олеся Волкова
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