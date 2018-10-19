Сирия новости 19 октября 07.00: сотни курдов дезертировали из-за сделки США и ИГИЛ; междоусобная борьба боевиков ССА в Африне

Сирия, 19 октября. Сотни курдов дезертировали из-за сделки США и ИГИЛ1; междоусобная борьба боевиков ССА в Африне; в Хасаке прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками ИГИЛ с восточного берега Евфрата.

Курды: подверглись нападению на севере Ракки.

«Исламское государство»1: обменяло двух пленных американцев на технику и боеприпасы.

«Хурас ад-Дин»: предприняла неудачную попытку атаковать САА на севере Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла 20 боевиков в ходе междоусобной борьбы.

Провинция Латакия

Боевики аффилированной с «Аль-Каидой»1 группировки «Хурас ад-Дин» попытались атаковать позиции сирийских правительственных войск, но потерпели неудачу, пишет Telegram-канал @monsser2. Продвигаясь к линии разграничения сторон, джихадисты зашли на минное поле южнее населенного пункта Кабана. В результате подрыва одной из мин один боевик погиб и еще двое получили ранение, после чего отряд «Хурас ад-Дин» вынужден был отступить на исходные позиции.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжается междоусобная борьба отдельных группировок из состава «Сирийской свободной армии» (ССА). Как сообщает источник в Telegram (@syrianews23), в городе Африн боевики «Джейш аш-Шаркия» и «Фоудж аль-Мустафа» не смогли поделить отобранное у местных жителей имущество и устроили перестрелку. По итогам боестолкновения общие потери группировок составили около 20 человек.

Напомним, территория кантона Африн с марта этого года находится под контролем «Сирийской свободной армии» и турецких военнослужащих. Курдские «Отряды народной самообороны» были выбиты из этого района в ходе операции «Оливковая ветвь», которая стала реакцией Анкары на провокационное намерение Соединенных Штатов создать на базе YPG так называемые силы безопасности границы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Обстановка к востоку от Евфрата по-прежнему остается крайне напряженной. По информации ближневосточного издания Euphrates Post, «Исламское государство» устроило подрыв СВУ на маршруте передвижения автоколонны SDF, которая перевозила отряды подкрепления «Демократических сил Сирии» в район «Хаджинского кармана». Информации о потерях пока не поступало. Отмечается, что переброска подкреплений была вызвана массовым дезертирством курдских боевиков на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. По неподтвержденным данным, в плен к «Исламскому государству» ранее попали двое военнослужащих США, которых американское командование выменяло у террористов на два автомобиля «Хамви» и боеприпасы. Узнав об этом, более двухсот курдских боевиков покинули свои позиции и вышли из состава «Демократических сил Сирии».

Из-за бездействия международной коалиции и их партеров в лице «Демократических сил Сирии» «Исламское государство» продолжает обстреливать позиции правительственных войск через Евфрат. Источник в Twitter @SyriawatanNews сообщает о минометном ударе террористов по району населенного пункта Эль-Саяль, который контролируют подразделения сирийской Республиканской гвардии. О жертвах среди военнослужащих правительственных войск или мирных жителях не сообщается.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» вновь подверглись нападению в населенном пункте Хазима, сообщает издание Hierapolis. Арабское партизанское формирование «Народное сопротивление Ракки» атаковало опорный SDF, в ходе чего ополченцам удалось ликвидировать двух и ранить трех курдских боевиков.

Напомним, «Демократические силы Сирии» под предлогом борьбы с «Исламским государством» оккупировали ряд территорий в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, что вызывает протесты со стороны местного арабского населения. Жители захваченных курдами территорий регулярно проводят демонстрации против присутствия курдов и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против «Демократических сил Сирии».

Провинция Хама

Вооруженное противостояние радикальных и «умеренных» группировок в Идлибской зоне деэскалации тормозит выполнение условий российско-турецких соглашений по стабилизации обстановки в этом районе Сирии.

Боевики «Файлак аш-Шам» из состава «умеренной» коалиции «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» устроили засаду на автомобиль главаря террористической группировки «Хурас ад-Дин», пишет Telegram-канал @nors2017. Полевой командир и два рядовых боевика были ликвидированы.

Напомним, 17 сентября Россия и Турция заключили соглашение, согласно которому по периметру подконтрольных боевикам территорий на северо-западе Сирии должна быть создана демилитаризованная зона. Из нее к 15 октября Анкарой должны были быть выведены силы радикальных террористических группировок вместе с тяжелым вооружением, однако этот процесс еще идет.

Провинция Хасака

В подконтрольных курдским вооруженным формированиям районах города Хасака вблизи блокпоста «Демократических сил Сирии» прогремел взрыв, передает Telegram-канал (@News_Syria_today). В настоящий момент неизвестно, что стало его причиной, однако местные источники утверждают, что это был спланированный теракт против курдских вооруженных формирований, который могли осуществить как боевики «Исламского государства», так и радикальные народные ополчения, выступающие против присутствия проамериканских сил на арабских территориях. По предварительным данным, в ходе взрыва шесть боевиков SDF получили ранения, никто из мирных жителей не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)