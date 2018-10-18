В Крыму активизировались «телефонные террористы» после трагедии в Керчи

Керчь, 18 октября. В крымские силовые ведомства и региональное управление МЧС РФ массово поступают звонки от группы подростков о якобы готовящихся терактах в образовательных учреждениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, за минувший день в силовые ведомства Крыма и МЧС поступило более 15 звонков о якобы готовящихся терактах. В частности, сообщалось о готовящейся атаке, которая должна пройти в ходе церемонии прощания с погибшими в керченском колледже в пятницу на площади Ленина.

Последний звонок поступил около девяти часов вечера. Звонивший заявил, что в медицинском колледже в пятницу произойдет такое же массовое убийство, как в керченском.

Силовики отрабатывают информацию о всех поступивших звонках. На данный момент проверки показали, что информация является ложной.

Правоохранители подозревают в телефонном терроризме группу подростков. В настоящее время проводится проверка.

Источники ФАН не исключают, что звонки поступают с территории Украины, и служат средством нагнетания паники в Крыму.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что церемония прощания с погибшими в результате трагедии в колледже в Керчи пройдет на площади Ленина в пятницу. Мероприятие начнется в 10.00 на площади и продлится около двух часов.

В четверг ФАН сообщал, что борт МЧС РФ доставил из Крыма в Москву молодых людей, пострадавших при нападении на керченский колледж. Им окажут медицинскую помощь в лучших медучреждениях столицы.