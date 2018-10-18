Митрополит Иларион намерен обсудить с Папой Римским вопрос неканонических церквей на Украине

Рим, 18 октября. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 19 октября проведет встречу с Папой Римским Франциском.

По словам Илариона, в ходе встречи с Франциском он планирует поднять вопрос о неканонических православных церквях на Украине, а также обсудить кризис в отношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом, передает ТАСС.

Стоит отметить, что на территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также две непризнанные церковные структуры. В середине октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церковных структур, а также отменил действие указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. РПЦ и УПЦ не признали данное решение, а также объявили о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.