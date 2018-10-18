Россия потребовала от Норвегии немедленно освободить Михаила Бочкарева

Москва, 18 октября. Россия требует от властей Норвегии освободить гражданина РФ Михаила Бочкарева, задержанного по обвинению в шпионаже. С таким заявлением выступил МИД России.

Комментарий российского министерства иностранных дел стал реакцией на обжалование норвежской полицией вердикта городского суда Осло об освобождении россиянина. В МИД подчеркнули, что российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с Бочкаревым и принимают все меры для защиты его прав и интересов.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», ― приводит заявление дипведомства RT.

Бочкарев, являющийся сотрудником аппарата Совета Федерации РФ был задержан в аэропорту Осло Гардермуэн 21 сентября и арестован. Норвежская сторона обвинила его в «сборе информации» через беспроводные сети во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента Норвегии.