«Взятка Варфоломею»: Украина отдала Константинополю знаковый храм

Верховная рада Украины преподнесла Константинополю щедрый дар. Под юрисдикцию (внезапно) «материнской» церкви передана Андреевская церковь – один из самых значимых и узнаваемых храмов Киева. Ранее им фактически управляла Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Это еще одна неканоническая структура, зародившаяся в 20-х годах 20 столетия.

Нынешний предстоятель УАПЦ Макарий активно поддерживал Томос, идею единой и самостоятельной украинской церкви. Но таковы издержки самостоятельности – главный храм пришлось отдать Варфоломею.

Сомнительная законность

Инициативу передать Константинополю Андреевскую церковь выдвинул президент Порошенко, обозначив соответствующий законопроект как неотложный.

На очевидную незаконность этого шага указали даже юристы Верховной рады. В главном научно-экспертном управлении отметили, что передача отдельно взятого храма является актом индивидуального действия, в то время как закон регулирует неопределенный круг общественных отношений, устанавливает правила поведения общего характера. А главное, у парламента нет полномочий распоряжаться государственной собственностью. Компетентным органом в данном случае является Кабинет министров.

Возникает вопрос: почему киевские власти предпочли явно незаконный путь расставания с государственной собственностью? Почему решение не было принято правительством? Вероятнее всего, премьер Гройсман отнюдь не горел желанием брать на себя такую ответственность. Угроза же уголовного наказания за результаты коллегиального голосования эфемерна.

Конституционный суд Украины пришел к выводу о невозможности запретов и ограничений в отношении народных депутатов, голосовавших за знаменитые «диктаторские законы» 16 января 2014 года. Что говорить о «демократической» передаче национального достояния в руки хорошего человека?

А вот глава правительства и его члены рискуют куда больше. Юлия Тимошенко уже успела побывать за решеткой за куда менее очевидные правонарушения. Гройсман наверняка учел передовой опыт. Кроме того, Владимир Борисович давно уже взбунтовался против своего шефа – главного вдохновителя борьбы за Томос. И плясать под его дудку не собирался.

Фирменный почерк Рады

Следует отметить, что украинский парламент далеко не в первый раз принимает заведомо противоправные решения. Государственный переворот 2014 года был оформлен неведомой зверушкой под названием «самоустранение президента». С тех пор пошло, поехало.

Из свежих примеров выделяется обращение к СНБО по санкциям в отношении двух самых рейтинговых каналов: «112.Украина» и NewsOne. Законодательство Украины предусматривает исключительно судебный порядок отзыва лицензий у телеканалов, но парламентарии не стали «заморачиваться». Понимая, что «им за это ничего не будет», украинские депутаты снова действовали без особой оглядки на закон.

Парубий за «историческую справедливость»

Необходимость передачи Андреевской церкви творчески обосновал спикер Андрей Парубий. Он акцентировал внимание на восстановлении «исторической справедливости».

А кто против – тот враг Украины, ясное дело.

«Тот, кто говорит публично, что мы сегодня отдаем Вселенскому патриархату нашу государственную собственность, лукавит и разгоняет российские информационные «темники»… мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем ставропигию церкви матери Вселенского патриархата в Киеве, — сказал глава парламента.

Говоря начистоту, найти «историческую справедливость» в подарке Рады затруднительно. Церковь была построена в 18 веке по воле российской императрицы Елизаветы Петровны. Проект подготовил знаменитый итальянский архитектор Растрелли.

Константинополь не имел к этому храму никакого отношения на протяжении всей его истории. Поэтому логика Парубия на первый взгляд кажется удивительной.

Впрочем, если у человека Гитлер – образец прямой демократии, то удивляться вряд ли стоит.

Тщетные надежды покорного Макария

Среди главных пострадавших в этой ситуации оказался глава УАПЦ Макарий, лишившегося главного храма своей неканонической структуры. По мнению издания «Страна», выбор «первой жертвы Томоса» вполне логичен.

«Власти, видимо, решили «пощипать» тех, кто не может, что называется, «дать сдачи», — полагает «Страна».

Сам же «владыка» Макарий силился придать себе значимость, как будто от его мнения что-то зависело. Мол, позвонил Петр Алексеевич, поинтересовался: «А Вы не против?» Ну конечно же, за!

«Обратились ко мне, я соглашаюсь ли дать Андреевскую церковь. Я сказал, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным», — сказал митрополит.

Даешь администрацию президента?

Оппозиционеры скептически отнеслись к разбазариванию государственной собственности. И небезосновательно назвали действия коллег «взяткой Варфоломею за Томос».

«Это банальная взятка за будущий Томос. На беззаконии и лжи Поместную Церковь не построишь», - написал Михаил Добкин.

Кроме того, вместе с коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом он подготовил проект закона о передаче Константинополю администрации президента до 31 марта 2019 года.

Посмотрим, будет ли Петр Алексеевич столь же последовательным и щедрым, как митрополит Макарий.