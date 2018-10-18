Керчь – трагедия для всех: в Петербурге появилась Книга прощальных посланий. ФАН-ТВ

Запись в книге петербуржцы могут оставлять в течение трех траурных дней с момента трагедии. Книга со словами поддержки петербуржцев будет затем официально направлена в Правительство Керчи.

«Сам Дом национальностей, говорит о том, что в многонациональном Петербурге не могут люди разных национальностей не откликаться на ту беду, которая случилась у нас в России. Не дай бог никому никогда вообще терять людей, а здесь особенно детей, у которых все еще было впереди. И наше национальное объединение, и люди, которые проживают в Петербурге, не могут остаться вдалеке от этой беды», – говорит Алла Дыдымова, советник директора Петербургского Дома национальностей.

«Это трагедия для всего народа, тем более что там погибли, можно сказать, совсем дети. С Керчью меня связывает то, что совсем недавно я там была, провела целое лето. У меня там очень много знакомых и друзей. То, что показывали по телевизору, эти улицы, дома – это все так знакомо, это все было так близко, рядом. И видеть, представлять то, какое горе свалилось на этот город, это, конечно, очень страшно. Я скорблю, я поддерживаю всех, я желаю всем родственникам, всем знакомым, близким людям справится с этой болью, пережить это и верить в то, что жизнь продолжается, и что будет все хорошо», – говорит Тамара Стучилова, житель Петербурга.

Разделяя траур в Крыму, сегодня даже над Зимним дворцом приспустили флаг Российской Федерации.