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В США назвали неприемлемой поддержку «Северного потока — 2» со стороны ЕС

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В США назвали неприемлемой поддержку «Северного потока — 2» со стороны ЕС

Вашингтон, 18 октября. Вашингтон считает неприемлемой поддержку российского проекта «Северный поток — 2» со стороны европейских стран. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

По его словам, США якобы защищают страны ЕС от российской «энергетической зависимости», поэтому они не могут поддерживать российский проект «Северный поток — 2».

«Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток — 2», - сказал Митчелл.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом США и несколько европейских стран выступают против реализации «Северного потока — 2».

Автор: Артем Никулин
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