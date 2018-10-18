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Сноуден заявил, что не работает на правительство России

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Сноуден заявил, что не работает на правительство России

Москва, 18 октября. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не имеет связей с российскими властями и не ведет деятельности в интересах России. Об этом он заявил во время видеомоста с Университетом менеджмента Инсбрука.

Как объяснил Сноуден, он никак не связан с российскими властями; более того, он напомнил, что подвергал их критике.

«Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия - это не моя родина, я здесь живу в эмиграции. США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь», ― подчеркнул Сноуден.

Напомним, что в 2013 году Сноуден обнародовал информацию, касающуюся методов электронной слежки спецслужб США за гражданами, в том числе – и за рубежом. Опасаясь преследования властей США, Сноуден был вынужден бежать и в итоге оказался в России, которая предоставила ему вид на жительство.

Автор: Антон Зарубин
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