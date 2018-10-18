Храм Саграда Фамилия заплатит Барселоне 36 млн евро за 130 лет стройки без лицензии

Барселона, 18 октября. Всемирно известное творение каталонского архитектора Антонио Гауди собор Святого Семейства в Барселоне более 130 лет строили без соответствующего разрешения. В четверг стало известно, что из-за этого Саграда Фамилия выплатит городской мэрии 36 миллионов евро.

Деньги городу будут перечисляться в течение 10 лет, они должны пойти на развитие транспортной инфраструктуры столицы Каталонии, отмечает газета Pais. Ежегодный бюджет храма составляет 80 миллионов евро, из них 50 тратят на строительство, которое продолжается с 1882 года.

Завершить сооружение одной из главных достопримечательностей Барселоны планируют в 2030 году.