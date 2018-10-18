Суд арестовал вице-премьера Крыма по обвинению в коррупции

Москва, 18 октября. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Нахлупину меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря», — приводит слова судьи ТАСС.

Также по делу о коррупции проходят экс-заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Нахлупин занимал пост председателя Совета министров Крыма с 2016 года. Чиновник следил за исполнением целевой программы развития Крыма.

Ранее был задержан экс-премьер Крыма Олег Казурин по обвинению в получении взятки в размере 27 млн рублей. Суд приговорил Казурина к 11,5 годам лишения свободы.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 года по итогам референдума: за вхождение в состав РФ высказались 95,6% жителей Севастополя и 96,77% избирателей республики Крым. Решение о проведении референдума руководство полуострова приняло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев отказывается признать итоги референдума и считает Крым оккупированной территорией. В Москве заявили, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН.