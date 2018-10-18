«Слушали бы на ночь — вышли бы в полуфинал»: Безруков пошутил о сборной по футболу и вспомнил свой юбилей

В эти минуты в Crocus City Hall проходит «Безумный день рождения» Сергея Безрукова: сегодня актеру исполняется 45 лет. Впервые в жизни артист отмечает свой праздник не в формате юбилейного вечера или моноспектакля: начинающий рок-исполнитель решил подарить своим поклонникам концерт своей недавно образованной группы «Крестный папа».

Сергей Безруков встретился с журналистами перед началом своего первого рок-концерта. Артист отказался рассказать, что означает название группы, но охотно ответил на другие вопросы журналистов, периодически отвлекаясь на поздравления по телефону, и вспомнил свой юбилей 20-летней давности.

«Вы не поверите — я когда-то праздновал свои 25 лет в Доме актера. Я тогда позвал своих артистов из программы «Куклы», я тогда еще там работал, было такое шоу, в котором меня поздравляли политики — Ельцин, Жириновский», — поделился Сергей Безруков.

Сергей Безруков признался, что стать рокером — его юношеская мечта, которая в которой он укрепился во время съемок в фильме «Заповедник» снятом супругой актера Анны Матисон, где он сыграл рок-музыканта Константина. Теперь тонкости рок-индустрии актер обсуждает даже в образе Бориса Годунова.

Артист рассказал как разговорился с актером Александром Устюговым, также играющем в рок-группе прямо во время съемок сериала «Борис Годунов», о музыке.

«(Федор) Романов и Годунов сидят обсуждают — я тебе сейчас дам контакты студии, там очень хороший саунд, а на «Нашествие» едешь? Такой вот разговор у Годунова с Романовым», — посмеялся Безруков.

Артист также рассказал о том, что большинство песен для группы пишет киносценрист Тимур Эзугбая и назвал своих кумиров в рок-музыке, среди которых оказались Rolling Stones, Muse, «Ария», Цой и Борис Гребенщиков. Артист рассказал и о песне «Прорываться», посвященной сборной России по футболу.

«Песню исполняли, чтобы поддержать нашу сборную — она заряжает позитивом. Если бы конечно они слушали в течение дня в наушниках и еще на ночь, то, безусловно, мы были бы в финале — но они, наверное, только с утра слушали», — смеется Безруков.

Свой первый в жизни рок-концерт Сергей Безруков открыл словами приветствия: «Мама, батя, это я». Отдельно артист обратился к супруге и попросил ее не волноваться, потому что ей нельзя: Анна Матисон готовится сделать юбиляра папой во второй раз.

После футбольной «Прорывайся» Сергей Безруков порадовал своих поклонников другим хитом с первого альбома группы — песни «Цель всех разведок мира» о Сноудене и о невозможности спрятаться от слежки. Прежде чем зазвучала музыка, закадровый голос от имени ФСБ настоятельно рекомендовал всем оставаться на своих местах и объявил о намерении следить за каждым — однако после завершения песни артист успокоил присутствующих новым прочтением знакомой аббревиатуры: ФСБ в этом зале означает «фанаты Сергея Безрукова».

«Играть спектакль легче», — поделился со зрителями герой праздника после очередного номера.

Впрочем, юбиляру, дали возможность отдохнуть. В программе всего два музыкальных поздравления: от коллектива Московского губернского театра, в котором Сергей Безруков работает худруком и от финалистки шоу «Голос.Дети» Ярославы Дегтяревой, которая исполнит роль кинодочери героя Сергея Безрукова в фильме «Заповедник», съемки которого стартовали в августе этого года.

Помимо песен с первого альбома группы и нескольких премьер с запланированного на декабрь второго альбома Сергей Безруков исполнил песни на стихи Высоцкого и Есенина в рок-обработке, а также знаменитые «Березы».