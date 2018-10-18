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Сирия: террористы обстреляли жилой район Алеппо из минометов

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Сирия: террористы обстреляли жилой район Алеппо из минометов

Дамаск, 18 октября. Террористы в четверг обстреляли из минометов жилой район сирийского города Алеппо, несколько мирных жителей получили ранения.

«Базирующиеся в районе Рашидин террористические группировки обстреляли из минометов район «Новый Алеппо», есть раненые среди мирных жителей», — приводит РИА Новости комментарий военного источника.

Напомним, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в то время как волонтеры занимаются восстановлением Алеппо, террористы продолжают обстреливать город. На прошлой неделе ракетной атаке, в частности, подверглись кварталы Аш-Шахба Джадида и Ан-Нил, очевидцы сняли видео на месте обстрелов.    

Автор: Федор Веснин
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