Нападавшего на колледж в Керчи похоронят отдельно от его жертв

Керчь, 18 октября. Владислав Росляков, устроивший нападение на политехнический колледж в Керчи, жертвами которого стали двадцать человек, будет похоронен отдельно от тех, кого он убил. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. Рослякова, который вскоре нападения был найден мертвым в библиотеке колледжа, похоронят отдельно – в секторе для безродных.

В настоящее время эксперты проводят экспертизы, чтобы установить, были ли в крови нападавшего алкоголь или наркотические вещества.

Напомним, что Росляков в эту среду устроил взрыв в керченском колледже, а затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. Его жертвами стали 20 человек, еще более 50 получили ранения, пишет «Царьград».