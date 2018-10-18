Apple анонсировала «особое событие» 30 октября

Нью-Йорк, 18 октября. Компания Apple устроит в Нью-Йорке «особое событие» 30 октября. Предположительно, компания представит новую линейку iPad и ноутбуков MacBook. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В сентябре Apple представила обновленные смартфоны iPhone Xr, Xs и Xs Max и часы Apple Watch, а также анонсировала даты выхода новых операционных систем iOS 12, watchOS 5 и macOS Mojave.

Аналитики прогнозировали презентацию новых планшетов, ноутбуков или беспроводных наушников, однако этого не произошло. Ожидается, что компания продемонстрирует новые продукты 30 октября.