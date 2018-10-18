Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Apple анонсировала «особое событие» 30 октября

43
0 Оставить комментарий

Apple анонсировала «особое событие» 30 октября

Нью-Йорк, 18 октября. Компания Apple устроит в Нью-Йорке «особое событие» 30 октября. Предположительно, компания представит новую линейку iPad и ноутбуков MacBook. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В сентябре Apple представила обновленные смартфоны iPhone Xr, Xs и Xs Max и часы Apple Watch, а также анонсировала даты выхода новых операционных систем iOS 12, watchOS 5 и macOS Mojave.

Аналитики прогнозировали презентацию новых планшетов, ноутбуков или беспроводных наушников, однако этого не произошло. Ожидается, что компания продемонстрирует новые продукты 30 октября.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое