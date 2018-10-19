Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: под ударами ВВС коалиции погибли мирные жители Дейр-эз-Зора, ССА арестовала трех членов YPG в Алеппо

Сирия, 19 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибли и пострадали мирные жители города Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо ССА арестовала трех боевиков YPG, САА направила подкрепление в Эс-Сувейду. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, направили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: казнило пять мирных жителей Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА в Хаме.

«Национальный фронт освобождения»: обстреливает Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала трех боевиков YPG в Алеппо.

Курды: потеряли трех боевиков раненными в Дейр-эз-Зоре, роют тоннель в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего пострадали гражданские.

Провинция Дамаск

В течение дня в пригороде сирийской столицы проводились работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков. Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) писал, что инженерные бригады армии САР взорвали ряд мин исламистов в районе Хамурия Восточной Гуты. Кроме того, по сведениям источника в социальной сети Twitter (@NationalDefens), бойцы САА ликвидировали следы присутствия джихадистов в населенном пункте Дейр аль-Асафир.

Напомним, данные территории провинции Дамаск были освобождены от незаконных вооруженных формирований весной этого года. Боевики вынужденно согласились с условиями Сирийской арабской армии (САА) и сдали свои позиции в регионе в обмен на возможность беспрепятственно уехать в северную часть страны.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что радикальные исламисты «Национального фронта освобождения» возобновили обстрел жилых районов административного центра провинции Алеппо.

К западу от города были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами отмечались в районе Аль-Мансура.

В северной части провинции Алеппо продолжились столкновения между протурецкими группировками и бандами курдских радикалов. Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовали трех членов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе обысков в окрестностях Африна.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в административном центре региона, сообщал Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжались столкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в поселении Аль-Бахра сработало взрывное устройство, заложенное радикальными исламистами. В результате детонации СВУ, ранения получили три члена SDF.

Также информагентство Damascus Now писало, что боевики ИГИЛ1 казнили пять мирных жителей населенного пункта Аш-Шаафа. Позже джихадисты убили семь боевиков «демократических сил» в деревне Аль-Кашма, сообщал Telegram-канал (@nors2017). В плену исламистов осталось еще два члена SDF.

Военный Telegram-канал (@nors2017) писал, что ВВС союзной курдам международной коалиции нанесли очередной удар по городу Ас-Суса. По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибли и пострадали мирные жители поселения.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RaqqaRc), что мирные жители административного центра региона продолжают своими силами разбирать завалы и восстанавливать здания и инфраструктуру.

Одновременно с этим боевики Демократических сил Сирии (SDF) роют тоннель в населенном пункте Аль-Манбатых к северу от города. Об этом писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Причины, по которым курды приступили к укреплению позиций в этом районе, неизвестны.

В районе Аль-Панорама было обнаружено массовое захоронение жертв ударов ВВС международной коалиции, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В братской могиле найдены тела 20 гражданских.

Напомним, при выполнении операции по зачистке города от ИГ1 силы западного альянса атаковали не только зоны, где скрывались террористы, но и жилые районы населенного пункта. В результате действий возглавляемой США коалиции погибли тысячи мирных сирийцев.

Самодельное взрывное устройство детонировало в автомобиле одного из членов курдского ополчения в населенном пункте Аль-Аднания в пригороде Ракки. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что владелец транспортного средства погиб на месте.

Военный Twitter-канал (@EuphratesPost) писал, что ВС Франции приступили к оборудованию военной базы к северу от Ракки.

Провинция Хама

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» вновь открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хама, передавал Сирийской центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По сведениям правозащитной организации, правительственные войска САР ответили на агрессию со стороны боевиков обстрелами позиций исламистов в окрестностях Аль-Латамины.

Кроме того, как сообщал SOHR, перестрелки между армией САР и террористами «Джебхат ан-Нусры»1 отмечались в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться вглубь вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. Военный источник передавал в Telegram (@NRVR11), что в данный район было направлено подкрепление правительственных войск.

Напомним, сирийская армия ведет зачистку территорий этой части Эс-Сувейды от банд «Исламского государства». Террористы продолжают скрываться в заброшенных строениях и пещерах и оказывают сопротивление САА. Ранее армия САР окружила радикалов, отрезав их от путей снабжения оружием, а также источников питания и питьевой воды.

Ирак

Банда «Исламского государства» напала на автобус, двигавшийся по трассе Багдад – Киркук, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате атаки радикальных исламистов пострадало три мирных иракца.

На востоке Багдада прогремел взрыв, писало Iraqi News. При детонации СВУ два человека получили ранения.

Еще одна мина разорвалась на севере провинции Салах эд-Дин. По сведениям информагентства Iraqi News, в результате происшествия погибло три сотрудника полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)