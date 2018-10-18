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Путин и Макрон 11 ноября обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

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Путин и Макрон 11 ноября обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

Париж, 18 октября. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон проведут встречу 11 ноября в Париже, в ходе которой обсудят ситуацию на в Сирии и на Украине. Об этом заявил французский сенатор, председатель межпарламентской группы Франция-России, бывший глава Минобороны Франции Жерар Лонге.

По его словам, в ходе встречи президенты России и Франции обсудят пути урегулирования конфликта в Донбассе, а также ситуацию в Сирии. Он также добавил, что в настоящее время Эммануэль Макрон не считает отставку президента Сирии Башара Асада условием политического урегулирования в САР.

Кроме того, главы государств намерены обсудить культурное сотрудничество между Россией и Францией в сфере культуры, а также взаимодействие по борьбе с терроризмом.

Автор: Артем Никулин
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