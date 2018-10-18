Опубликовано новое видео последствий бойни в керченском колледже

Керчь, 18 октября. В Сети появилось видео, демонстрирующее последствия взрыва в керченском колледже, где накануне устроил бойню один из учащихся. На кадрах видны лужи крови, перевернутые парты и разбитые окна. Весь первый этаж здания колледжа засыпан стеклами.

Напомним, накануне 18-летний Владислав Росляков принес в колледж ружье и взрывные устройства. Он открыл огонь по студентам и преподавателям, а также привел в действие СВУ. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в четверг рассказала о состоянии пострадавших, завтра в Керчи будут прощаться с погибшими.