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Сирия: коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в Дейр-эз-Зоре

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Сирия: коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 18 октября. Коалиция во главе с США атаковала дома мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Гостелевидение САР сообщило о жертвах и раненых среди мирных жителей.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства»1, — сообщил военный источник РИА Новости.

Напомним, коалиция западных стран во главе с США присутствует в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Власти САР неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

Ранее коалиция нанесла удар по курдским силам, которые являются для США союзниками. Удар по курдским формированием стал следствием непрофессионализма американских летчиков. В результате ошибки пилота погибли шесть курдских бойцов, 15 получили ранения. При этом на Юго-Востоке страны позиции захватывает ИГ1 (организация запрещена в РФ), что в большей степени вызвано провалом американской военной операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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