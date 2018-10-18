Сирия новости 18 октября 22.30: под огнем ВВС коалиции пострадали мирные жители Дейр-эз-Зора, в Хаме продолжаются бои между САА и радикалами

Сирия, 18 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибли и пострадали мирные жители поселения Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и радикалами, в Ракке началось создание военной базы ВС Франции.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: казнило семь боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего пострадали гражданские.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». Военный Telegram-канал (@nors2017) пишет, что ВВС союзной курдам международной коалиции нанесли очередной удар по городу Ас-Суса. По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибли и пострадали мирные жители поселения.

Также источник передает в Telegram (@nors2017), что радикалы ИГИЛ1 казнили семь членов «демократических сил» в деревне Аль-Кашма. В плену исламистов еще два боевика SDF.

Провинция Ракка

В районе Аль-Панорама административного центра провинции Ракка обнаружено массовое захоронение жертв ударов ВВС международной коалиции, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В братской могиле найдены тела 20 гражданских.

Напомним, при выполнении операции по зачистке города от ИГ1 силы западного альянса атаковали не только зоны, где скрывались террористы, но и жилые районы населенного пункта. В результате действий возглавляемой США коалиции погибли тысячи мирных сирийцев.

Военный Twitter-канал (@EuphratesPost) пишет, что ВС Франции приступили к оборудованию военной базы к северу от Ракки.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия правительственных войск САР наносит удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина.

Ранее сообщалось, что столкновения между САА и боевиками подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса отмечаются также в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

Провинция Эль-Кунейтра

В провинции Эль-Кунейтра активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@basimnuami), что благодаря усилиям инженерных бригад Сирийской арабской армии (САА) и военных специалистов из России трассу, ведущую к административному центру региона, удалось быстро очистить от мин боевиков. На сегодняшний день рабочие приступили к замене дорожного полотна.

Напомним, провинция Эль-Кунейтра была освобождена от незаконных вооруженных формирований в конце июля. Боевики были вынуждены сдать свои позиции в регионе, получив взамен возможность уехать в Идлиб и Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)