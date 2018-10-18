Террористы в Сирии взяли 700 заложников. О чем еще рассказал Владимир Путин на «Валдае». ФАН-ТВ

В центр внимания последнего дня XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» встала внешнеполитическая ситуация, развивающая вокруг России, и тенденции в изменении направления деятельности. В этом году встреча впервые была посвящена одной стране, до этого эксперты обсуждали международное пространство в целом. Организаторы говорят, что запрос на такую тематику поступил от самих участников, а направление сессий было расширено – помимо привычных политических тем затронули экономическую и социальную. Именно из-за высокого спроса президент России Владимир Путин больше двух часов отвечал на вопросы обо всех направлениях внутренней и внешней политики, а также партнерства между странами, борьбы с терроризмом и экономической ориентированности государств.

Коснулись, конечно, Сирии и роли России на этой территории. Президент отметил, что начать в 2015 году операцию было необходимо, поскольку нельзя позволять развиваться терроризму, тем более в странах, граничащих с нашей. За три года было проведено много работы, и почти 95% территории освобождены, сохранен суверенитет сирийского государства. Однако такого эффекта пока не удалось добиться в регионах, подконтрольных Соединенным Штатам Америки.

«Почти 700 человек взяты в заложники. Наверное, мало кто знает из сидящих здесь в зале. Они выдвинули ультиматумы, требования определенные. И предупредили, что, если эти ультиматумы не будут исполняться, они будут каждый день расстреливать по десять человек. Позавчера расстреляли десять человек. Казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас. Катастрофа, на мой взгляд. Надо с этим что-то делать, потому что коллеги наши отмалчиваются», – заявил президент России Владимир Путин.

Разумеется, российского лидера спросили и об отношениях с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь. Тоже самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем. Мы, что ли, создаем эти проблемы? Нет. Это же нас обвиняют в чем-то. Причем, с высокой степени вероятности. Как говорят, мы сделали то-то, туда вмешались, там что-то натворили. При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Может с кем-то он [Трамп] так себя и ведет, тогда они сами в этом виноваты. А у нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог. И, конечно, он слышит. Не просто слышит, я вижу – он реагирует на аргументы собеседника», – продолжил президент.

Владимир Путин также объяснил свое заявление касательно собственных националистских взглядов.

«Государствообразующим народом и, безусловно, его основой является русский народ. То в интересах русского народа сохранение этой страны. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну. В чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я», – ответил Владимир Путин.

Зарубежных соседей России не может не беспокоить вопрос о вооружении нашей страны. Гонка военных технологий или новая «холодная война» идет полным ходом – это очевидно. Но кто может первым нанести удар, в случае, если накал достигнет предела?

«В нашей концепции нет использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Это значит, что мы будем готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное орудие. Сами ничего как бы не делаем. Тогда агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», – заявил президент.

Отвечая на вопросы, Владимир Путин дал присутствующим понять, почему Россия не боится вести принципиальную политику.