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Следствие нашло возможных виновников аварии «Союза»

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Следствие нашло возможных виновников аварии «Союза»

Москва, 18 октября. Специалисты Роскосмоса и следователи, занимающиеся установлением обстоятельств аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», нашли вероятных виновников ЧП. Об этом сообщил источник на космодроме «Байконур». Авария, по всей видимости, могла произойти из-за повреждения одного из датчиков ракеты.

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», — приводит РИА Новости комментарий источника.

Ранее следователи изъяли «бортовые журналы», в которых указаны имена всех специалистов, которые занимались сборкой ракеты. На «Байконуре», напомним, действует система тройного контроля всех операций. 

Неделю назад неудачей завершилась попытка отправить на МКС экипаж корабля «Союз МС-10». Из-за аварии ракеты-носителя Алексей Овчинин и Ник Хейг эвакуировались с помощью спасательного модуля, который благополучно приземлился на территории Казахстана. 

Овчинин впоследствии рассказал, как именно экипаж «Союза» спасался после аварии.

Следствие нашло возможных виновников аварии «Союза»

Автор: Федор Веснин
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