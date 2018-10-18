«Уралвагонзавод» впервые показал журналистам «купание» танка

Нижний Тагил, 18 октября. «Уралвагонзавод» впервые продемонстрировал журналистам процесс испытаний танка Т-90С на герметичность. Так называемое «купание» танка проходило в танкосборочном цехе.

По словам замначальника сборочного цеха Алексея Калитюка, для проверки танка на герметичность его необходимо опустить в воду на глубину пяти метров. В ходе испытаний танк находится под водой на протяжении 20 минут. На башню танка крепится специальная труба, верхняя часть которой остается над водой. Согласно нормативам, танк может пропустить не более пяти литров воды за пять минут или 100 литров за все время «купания».

«Представитель военной приемки опускается в танк, осматривает его на предмет утечек. После этого поднимаем изделие, сливаем воду и считаем ее количество», — отметил Калитюк.

После испытаний сотрудники завода сняли заглушки из двух сливных отверстий, которые расположены в днище танка. За 20 минут Т-90С набрал 0,5 литра воды. После этого танк был направлен на полевые испытания, передает ТАСС.