«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно»: самые яркие высказывания Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступил на проходящем в Сочи заседании дискуссионного клуба «Валдай». Глава российского государства в формате ответов на вопросы коснулся важнейших тем, касающихся российской и международной политики. Путин затронул и самую болезненную тему — трагедию в Керчи, где накануне в результате взрыва и стрельбы погибли более двадцати студентов и преподавателей колледжа. Корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в Сочи, собрал самые яркие и важные высказывания российского президента.

Путин о президентстве, любви к России и национальной идентичности

Владимир Путин рассказал, что до вступления в президентскую должность он не очень хорошо знал Россию, однако, возглавив государство, убедился в мощи и мудрости российского народа.

«Я не так хорошо знал Россию. Я русский, мои предки русские, но моя предыдущая жизнь и работа были связаны с международной деятельностью: я двадцать лет проработал в разведке», — сказал Путин.

Высказался президент РФ и по поводу национальной идентичности россиян.

«Национальная идентичность — это наша культура, наша история, — напомнил Путин. — Их надо сохранять, иначе мы перестанем существовать. Мы дорожим своей идентичностью и должны укреплять ее».

«Очень рассчитываю, что мы преодолеем все трудности. Будем укрепляться изнутри», — добавил он.

Путин о трагедии в Керчи: «Все началось в США»

Российский лидер прокомментировал трагедию в Керчи, переложив часть ответственности за происшедшее на США, Интернет и социальные сети.

«Это глобализация — в социальных сетях, в Интернете созданы целые сообщества. Все это началось в США. Люди с неустойчивой психикой создают лжегероев. Героизм умер. Мы не создаем полезного контента. Они хватают суррогат», — подчеркнул российский лидер.

Украинский вопрос: торговля русофобией и подражание Саакашвили

Российский президент традиционно уделил много внимания украинской теме, которая вызывает большой интерес у россиян. В частности, Владимир Путин предостерег киевские власти от подражания бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

По словам Путина, Киев проводит антигосударственную политику, которая напоминает политику Михаила Николаевича. Президент РФ напомнил, что в результате действий Саакашвили Грузия потеряла значительную часть своей территории.

«Было бы печально, если бы нынешняя украинская власть пошла по его стопам», — отметил глава РФ.

Российский президент также подчеркнул, что нынешнее киевское руководство торгует исключительно русофобией.

«Больше товаров там не осталось», — сказал Путин.

Самой острой проблемой Украины является кризис в Донбассе, отметил российский лидер.

«А самый плохой способ наладить отношения — это убийства. Правильный способ — соблюдение минских договоренностей», — напомнил президент РФ.

«Не потому, что мы пришли и схапали»: Путин напомнил о Крыме

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии напомнил, что Крым воссоединился с Россией на законных основаниях, в результате волеизъявления его жителей.

«Крым — это наше, — подчеркнул президент РФ. — Но не потому, что мы пришли и что-то схапали. Что такое демократия? — Люди пришли на референдум и проголосовали».

Путин напомнил, что жители Крыма сами заявили, что «не хотят быть зависимыми от Украины и хотят в состав Российской Федерации».

Ситуация в Сирии

Президент России традиционно уделил много времени освещению ситуации в Сирии.

«Наша официальная позиция: все иностранные войска должны уйти из Сирии, — сказал Путин. — Это должно происходить по мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии, и в соответствии с пожеланиями сирийского правительства».

Путин отметил, что Россия своими действиями предотвратила опасность распада сирийского государства.

«Большое количество террористов уничтожено. Мы сохранили сирийскую государственность и сохранили стабильность в регионе. Мы в целом добились целей, которые ставили перед собой в 2015 году», — заявил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что до вмешательства России в сирийский конфликт некоторые страны пытались бороться там с терроризмом, однако результата не добились.

«Какой у них результат? Нулевой! А мы освободили большую часть сирийской территории», — подчеркнул Путин.

Пенсионная реформа и главное преимущество России

Отвечая на вопрос, касающийся модернизации пенсионной системы, Владимир Путин назвал главное преимущество России. Президент признал, что в России «много недовольных» в связи с повышением пенсионного возраста.

«Мало кому это нравится. Но знаете, в чем преимущество России? — У нас люди умные, все всё понимают», — сказал Путин.

«А я не напрягаюсь»: Путин высказался о политике США, о долларе и о Трампе

Владимир Путин традиционно уделил большое внимание теме отношений России и США. По словам Путина, плохо, что США своими действиями сами подрывают доверие к доллару.

«Наши американские друзья пилят сук, на котором сидят, — сказал президент РФ. — Это типичная ошибка империи. Я сейчас никого не ругаю, но империя иногда думает, что может допускать какие-то ошибки. Однако наступает момент, когда с этим не справиться».

Путин также отметил, что Вашингтон несет ответственность за исчезновение и возможное убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, так как тот проживал на территории Соединенных Штатов.

«Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло», — сказал Путин.

Российский президент остроумно ответил на вопрос о напряженности в отношениях между РФ и США.

«Есть такая шутка, — напомнил Путин. — Вопрос: «Как вы расслабляетесь?». Ответ: «А я не напрягаюсь» [по поводу отношений с США].

Глава РФ подчеркнул, что Москва «не напрягается и не создает проблем», хотя США бездоказательно предъявляют России различные обвинения.

В то же время, по мнению Путина, президент США Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с Россией.

«Я не разделяю мнения, что он токует, как тетерев, — высказался Путин по поводу критики в СМИ в адрес президента США. — Наши встречи с Трампом были скорее позитивными, чем негативными. В любом случае, лучше общаться, контактировать друг с другом, чем собачиться».

Биологическое оружие в Грузии

Владимир Путин также прокомментировал появившуюся информацию о генетических исследованиях и секретных биологических разработках, над которыми американские военные работают в постсоветском пространстве, в том числе в Грузии.

«Такие разработки, если они ведутся, очень опасны, — заявил российский лидер. — Это вызывает тревогу. Разрабатываются препараты, которые могут избирательно влиять на человека в зависимости от его этнической группы. Во втором и третьем поколении происходят такие изменения, которые меняют изначальный облик. Если это так, — то это большая угроза».

Об ответственности

Владимир Путин рассказал, что не боится ответственности, которая лежит на нем как на президенте.

«Вам не жутко от огромной ответственности? Не страшно?» — спросил у Путина модератор мероприятия журналист Федор Лукьянов.

«Нет, не страшно, — ответил российский президент. — Страх — это инстинкт самосохранения. Он есть у всех. Страх — это способ реакции на возможные угрозы».

«Возмездие неизбежно, а мы попадем в рай»

Наибольший резонанс вызвало заявление Путина по поводу возможных последствий применения ядерного оружия.

«Мы вообще ничего не боимся. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И как мученики мы попадаем в рай», — сказал Владимир Путин.

При этом Путин подчеркнул, что Россия чувствует себя в безопасности, благодаря конкурентным преимуществам новейших российских вооружений.

«Такого высокотехнологичного оружия, как у нас, ни у кого нет — там [на Западе] еще только испытания планируются. А у нас это уже на вооружении, и мы чувствуем себя в безопасности», — констатировал российский лидер.

Наблюдатели отметили, что в заявлении российского президента прозвучала мысль, что Россия отказывается от концепции превентивного ядерного удара.

О «пещерном национализме»

Президент России Владимир Путин призвал противостоять «пещерному», «дурацкому» и «придурошному» национализму, не забывая, впрочем, об интересах русского народа.

«Хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе в интересах русского народа. В этом смысле самым правильным, самым настоящим и самым эффективным националистом являюсь я», — подчеркнул Путин.

Глава РФ добавил, что бывает «пещерный национализм», который не стоит «выпячивать». По словам президента, если мы будем «поливать грязью представителей других этносов, то развалим страну».

О сыре и хоккее

В ходе встречи в клубе «Валдай» российский сыровар Олег Сирота пожаловался, что сделанный им сыр не доходит до Владимира Путина. По словам сыровара, он несколько раз пытался подарить свой продукт президенту, но безуспешно.

«Охрана сыр постоянно изымала, — посетовал он. — Хорошая охрана у вас. Один раз даже написал записку «Спасибо за санкции». Передали вам сыр? Или съели?» «Съели», — ответил Путин под общий смех.

«Мне бы в хоккей поиграть»: Путин рассказал о планах после «Валдая»

В конце затянувшегося заседания ведущий поинтересовался у Путина, каких перемен он хотел бы. Президент ответил, что не прочь побыстрее закончить обсуждение.