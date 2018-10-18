Стало известно, когда Крым простится с жертвами «керченского стрелка»

Керчь, 18 октября. Студентов и преподавателей, погибших во время бойни в Керченском политехническом колледже, похоронят на городском кладбище 19 октября, гражданская панихида начнется в 10.00. С одним из погибших ребят, по мусульманской традиции, простились на следующий же день после трагедии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В здании колледжа со дня расстрела работают следователи, спасатели разбирают завалы, преподаватели забирают личные вещи и документы студентов – их начнут выдавать с 19 октября.

В городе на месте событий работают специалисты центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

«Для обеспечения психологического сопровождения родственников погибших и пострадавших к работе привлечены 20 специалистов. На сегодняшний день экстренная психологическая помощь оказана в 370 случаях. Круглосуточно работает телефон горячей линии, по которой все, кому это нужно, могут получить информационную поддержку или психологическую помощь. Психологи МЧС России сопровождали процедуру опознания тел погибших, оказывали экстренную психологическую помощь пострадавшим в больницах, а также сопровождали эвакуацию пострадавших из керченских больниц в другие города России», — рассказала Наталья Толубаева, старший оперативной группы психологов МЧС России.

Уполномоченный по делам детей РФ Анна Кузнецова рассказала Федеральному агентству новостей, что свою оценку состояния подростков – очевидцев бойни – ей предоставят к концу текущего дня специалисты центра Сербского. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дети вернутся к учебе в корпусах, которые не пострадали от взрыва, уже в понедельник, 22 октября.

«Преодолеть тяжелые эмоции любому проще в работе, – считает он. – Когда человек занят делом, это проще переживается. Они (студенты колледжа. – Прим. ФАН) должны показать, что не испугались. Прекратить занятия, отстать от процесса, распускать учебное учреждение – этого однозначно никто не будет делать».

Одновременно с началом учебы рабочие начнут восстанавливать поврежденный корпус здания. Власти Крыма до окончания следствия не будут высказываться по поводу личности Влада Рослякова, открывшего огонь в политехническом колледже 17 октября, сказал Аксенов.

«Его мотивы, что им двигало, все это пока не установлено, и это будут комментировать следственные органы», – объявил глава республики.

«Керченскому стрелку» посмертно назначена психиатрическая экспертиза.