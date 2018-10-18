Соседи семьи Росляковых рассказали об отце «керченского стрелка»

Керчь, 18 октября. Владислав Росляков, устроивший стрельбу в керченском колледже, переехал с матерью в возрасте 13 лет после развода родителей. Отец стрелка получил травму головы, после чего стал выпивать и поднимать руку на ребенка и жену, что и стало причиной развода. Об этом рассказали соседи в комментарии RT.

Юноша часто навещал бабушку с дедушкой, которые жили в соседней с отцом квартире. Последний раз соседи видели Владислава именно с отцом. По словам соседей, семья жила очень бедно, мать стрелка работает санитаркой работает в онкодиспансере, а отец получает пенсию. Откуда у стрелка взялись деньги на оружие, никто не знает. Как сообщает «Царьград», мать стрелка увлекалась учением «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл огонь по однокурсникам и сотрудникам учебного заведения, а затем взорвал самодельное устройство. Жертвами трагедии стали 21 человек.