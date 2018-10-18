Золотов бы «размазал печень по асфальту»: почему Навальный испугался боя с главой Росгвардии

Блогер Алексей Навальный принял вызов главы Росгвардии Виктора Золотова и согласился на дуэль. Золотов, правда, предлагал Навальному выйти на ринг или на татами, Навальный же предложил провести дебаты с генералом армии в эфире одного из федеральных каналов или на YouTube.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в эфире Первого канала — или второго канала, или любого другого федерального канала», — заявил Навальный.

Политический аналитик Алексей Филиппов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Навальный мог бы устроить целое шоу, но попросту испугался драться с Золотовым.

«Знаете, мне в голову приходит одна история: бой российского политолога Руслана Осташко с известным русофобом Томашом Мацейчуком. Сначала они повздорили в студии одного из телеканалов, после чего состоялся поединок. Осташко ожидаемо победил, поскольку длительное время готовился к этому событию. При всей моей антипатии к Мацейчуку, он не испугался и повел себя достойно, хоть и проиграл», — говорит политический аналитик.

Навальному, напомнил собеседник, не без оснований прочили проигрыш в случае боя — Золотов серьезно занимается дзюдо и боксом.

«Известный политолог Евгений Минченко уже спрогнозировал результаты физического противостояния. В интервью одному из изданий он сказал буквально следующее: «Понятно, что, если Навальный захочет подраться с Золотовым, вряд ли у него есть высокие шансы на победу». Минченко сам спортсмен и занимается единоборствами, его оценка более чем объективна. Золотов бы действительно размазал печень по асфальту», — резюмировал Филиппов.

Напомним, в сентябре глава Росгвардии выпустил адресованное Навальному видеообращение. Поводом стала публикация блогером информации о якобы имевшем место завышении цен на продукты, закупаемые Росгвардией. Золотов отметил, что Навальный не обладает достаточной компетенцией для того, чтобы заниматься вопросами поставок и заключения контрактов с поставщиками продуктов. Кроме того, Золотов подчеркнул, что блогер на самом деле намеревался «дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны». Чтобы отстоять свою честь после оскорблений и клеветы со стороны Навального, Золотов вызвал его на поединок — «на ринг, татами, куда угодно».

Позицию Золотова поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что если Навальный не может отстоять свои позиции по закону и морали, то «пусть попробует по-мужски». При этом глава Чечни выразил уверенность, что блогер (к слову, позиционирующий себя как бесстрашный борец с российскими чиновниками) не осмелится принять вызов.