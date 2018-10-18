Дочь бывшего президента США рассказала о привидениях в Белом доме

Вашингтон, 18 октября. Дочь бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер рассказала о приведениях, с которыми ей пришлось столкнуться в Белом доме. Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу на телеканале NBC.

По ее словам, инцидент произошел в одной из комнат Белого дома, в которой она жила вместе со своей сестрой Барбарой. Посреди ночи из камина начала играть музыка 1920-х годов.

«Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали», — рассказала Дженна.

Ровно через неделю ситуация повторилась, однако во второй раз из камина звучало оперное пение. Она также добавила, что рассказала об этом инциденте одному из сотрудников Белого дома, однако тот не удивился, отметив, что был свидетелем подобных явлений в Белом доме, передает телеканал «360».

При этом дочь президента выразила уверенность, что привидения, с которыми ей пришлось столкнуться, были дружелюбными.