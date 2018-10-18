«Сплошные домыслы»: адвокат Мамаева отреагировал на обвинения в побоях и хулиганстве

Москва, 18 октября. Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в четверг предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои», адвокат полузащитника «Краснодара» считает, что «следствие основывается на домыслах».

Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, заявил, что вменять спортсмену статью «Хулиганство» неправильно.

«Кроме как на домыслах, следствие ни на чем фактически не основывается в части, касающейся именно вменения статьи «Хулиганство» в отношении Мамаева», — заявил Бушманов в интервью телеканалу «360».

Адвокат заявил, что разбирательство по статье о хулиганстве рано или поздно будет прекращено. Кроме того, по его мнению, дебоширы не вступали в предварительный сговор, пишет RT. Следствие, впрочем, придерживается другой позиции.

Напомним, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в участии в двух драках в Москве. Компания избила водителя ведущей Первого канала, а также напала на сотрудника одного из департаментов Минпромторга в кофейне. При этом чиновника Александр Кокорин, как видно на записях камер видеонаблюдения, ударил стулом. Российская общественность была шокирована жестокостью, с которой спортсмены и их товарищи избивали своих жертв.