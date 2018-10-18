США намерены объединить генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством

Вашингтон, 18 октября. Госдепартамент США распорядился объединить генеральное консульство и посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба госдепа США.

По данным ведомства, государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что 14 мая 2019 года в Иерусалиме будет открыто американское посольство, после чего оно будет объединено с генеральным консульством США в единое диппредставительство.

«Мы планируем достигнуть значительной эффективности, увеличить ее, объединяя американское посольство в Иерусалиме и американское Генеральное консульство в Иерусалиме в одну дипломатическую миссию​​​. Я попросил, чтобы наш посол в Израиле, Дэвид Фридман, провел это слияние», — сказал Помпео.

Госсекретарь также добавил, что власти США стремятся к достижению мира между Израилем и палестинцами, отметив, что Вашингтон надеется наладить диалог с палестинским руководством.