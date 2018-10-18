Постпред РФ: ВСУ возобновили полеты над Донбассом и стягивают танки к линии соприкосновения

Вена, 18 октября. Вооруженные силы Украины возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение минских соглашений, также к линии соприкосновения стягивается тяжелое вооружение ВСУ, в том числе танки и артиллерия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«ВСУ возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение п. 7 Минского меморандума», — заявил Лукашевич.

По словам постпреда РФ, 15 октября возле населенного пункта Пищевик над контрольным пунктом был замечен реактивный самолет. Также Лукашевич заявил, что Украина в нарушение минских соглашений стягивает к линии соприкосновения реактивные установки, танки и артиллерию, в том числе ЗРК «Бук», РСЗО «Ураган» и другое вооружение.

Постпред РФ отметил,что на Украину налажены поставки беспилотников и другого оружия из США. Как сообщает газета «Известия», в конце сентября вблизи Орехово была обнаружена группа из пяти человек в балаклавах и без опознавательных знаков, которая запускала беспилотник.

В Москве потребовали от Киева выполнения минских соглашений и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, так как без этого невозможно остановить конфликт. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что в ходе переговоров обсуждались артиллерийские удары ВСУ по населенному пункту Марьевка в ЛНР, жертвами которых стали два мирных жителя.