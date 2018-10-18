Путин рассказал, когда Москва и Киев смогут наладить контакт

Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы «выстроить хоть какие-то отношения» с киевскими властями. Произойти это может, когда на руководящие должности на Украине придут новые люди, ведь в настоящее время работать со страной, чья экономика деиндустриализируется, невозможно, подчеркнул Путин, участвуя в заседании клуба «Валдай».

«Происходит полная деиндустриализация украинской экономики, ведь инвестиций практически нет… Как можно работать с экономикой, которая постоянно сотрясается, подрывается изнутри внутриполитическими кризисами», — приводит комментарий Путина корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский лидер раскритиковал подход западных стран к сотрудничеству с Украиной, по его мнению, «партнеры» вскрыли украинские рынки, не дав ничего взамен.

«Нам надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться», — подытожил Путин.

На заседании клуба «Валдай» президент России также назвал самую острую проблему Украины.