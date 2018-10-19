Цена жизней — условный срок: почему в России нет управы на злостных нарушителей ПДД

В России за первые девять месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, выросло на 1,8%. Это 105 178 аварий, на долю которых приходится больше 80% всех погибших и свыше 90% раненых. По мнению автоюриста Александра Беленко, современные водители просто не боятся нарушать Правила дорожного движения.

«У нас 20% водителей полностью игнорируют правила, полностью игнорируют разметки, легко выезжают на встречную полосу, легко игнорируют скорость, о парковках я уже молчу, — рассказал эксперт репортеру Федерального агентства новостей. — Они такими действиями порождают примерно 80% — половину-то уж точно — всех ДТП. Это не просто на светофоре кого-то сбить, это трасса, это всегда скорость, скорее всего смерть человека».

Добиться неотвратимости наказания за нарушение ПДД на всей территории страны — задача почти невыполнимая. Согласно принятой правительством России «Стратегии безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы», главные проблемы — это неудовлетворительная подготовка водителей, плохое состояние дорог, транспорта, недостаточно эффективные организация движения и система надзора.

«Невозможно сделать неотвратимость наказания за нарушение ПДД, и водитель понимает, что он с большой вероятностью окажется непойманным, — отмечает директор московской Академии водительского мастерства Александр Каминский. — Ну повернул не с того ряда, ну развернулся в неположенном месте, тоже уехал. Это все понимают, соответственно, по сторонам посмотрел — инспектора нет, камер нет, значит, можно нарушать».

Проанализируем 10 крупных и смертельных аварий в России, совершенных за последние три года гражданами, периодически нарушающими ПДД. Как видно, в большинстве из них десятки раненых и погибших людей — цена лихачества водителей. Многие из них сели за руль в состоянии опьянения. Наказание виновников аварий и вовсе удивляет.

10 декабря 2017 года в Иркутске молодой человек в наркотическом угаре сбил насмерть двух людей и получил 3 года 10 месяцев колонии-поселения. 21 мая 2018 года в Крыму экс-сотрудник ГИБДД получил 7 лет и 6 месяцев колонии-поселения и лишение права управления автомобилем на 3 года за то, что сел за руль пьяным и лишил жизни двух человек, а одному нанес увечья.

«Думаю, это слишком мягкое наказание в тех случаях, когда гибнут люди, — считает заслуженный юрист Московской области Олег Иванов. — Мы видим, что суды могут реагировать более жестко только в тех случаях, которые попадают в СМИ, которые становятся известными всем людям. А в не столь известных случаях, к сожалению, суды выносят и условные сроки, ограничиваются самой минимальной ответственностью».

«У нас такая судебная практика, что за первое ДТП с тяжким вредом человек получает условный срок, за первое ДТП со смертью человек может получать тоже условный срок, — констатирует Александр Беленко. — Люди чувствуют себя безнаказанными. Будучи лишенными прав, через три года они их получают обратно, начинают ездить, так же нарушают правила, так же могут не пропускать пешеходов и игнорируют требования пониженной скорости».

Шесть человек погибли, 15 ранены — 2 года колонии-поселения; 12 жертв, ранены два десятка — 6 лет тюрьмы. Виновники даже таких крупных аварий зачастую не получают адекватного наказания. В основном их привлекают по 264-й и 238-й статьям УК РФ с максимальной санкцией до 9 и 10 лет лишения свободы. Эксперты говорят: даже если суды будут выносить по ним самый жесткий приговор, это не поможет дисциплинировать российского водителя.

«Нужно приравнивать для них наказание к статье за убийство, — считает Олег Иванов, — потому что, садясь за руль автомобиля, ты берешь на себя ответственность за то, что ты не нанесешь вреда здоровью других граждан. Нужно повышать административную ответственность за нарушение ПДД, потому что достаточно распространенный штраф в 500 рублей — это настолько небольшие суммы, что злостного нарушителя, который и так не будет их, по большому счету, платить, или достаточно обеспеченного нарушителя на хорошей, дорогой, мощной машине эта ответственность не будет ограничивать».

В России давно пора ужесточить наказание для виновников ДТП и привлекать каждого к уголовной ответственности за езду без прав, считают общественники. Однако по-настоящему возродить культуру вождения может эффективная и централизованная система надзора. Во многих регионах небрежное отношение автомобилистов к закону фактически стало нормой.

«Даже не заморачиваются над тем, чтобы техническое обслуживание проходить. Просто все понимают, что у людей нет возможности поставить себе свежие колеса, люди от погрузчиков ставят колеса, потому что денег нет. Где-то очень часто ездят без страховки, — говорит Александр Беленко. — У них контроль давно ослаблен, ДПС этим не занимается, и все этим пренебрегают. В Новом Уренгое, в тайге вообще едут по центру дороги, потому что обочины не чистят. Или на Сахалине, где люди даже не заморачиваются с тем, чтобы поставить машину на учет».

По словам зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, одними санкциями проблему не решить. Россиян нужно перевоспитывать с помощью социальной рекламы.

«К ним привыкают люди. Здесь необходимо сдвиг делать государству — но этого, к сожалению, не происходит — в сторону воспитания, начиная с детского сада, со школы будущих автомобилистов, пешеходов, уважения к закону, своей и чужой жизни», — заявил он в интервью репортеру ФАН.

«Надо так людям в мозги залезть, накапать на эту тему, чтобы они сами стремились к безопасному, законопослушному, культурному вождению, — считает Александр Каминский. — Чтобы для них это было кайфово и престижно: «Вау, а я в этом году не нарушил ни одного правила, ты представляешь!»

Система контроля за безопасностью дорожного движения и наказанием водителей должна быть одинаковой и предсказуемой для всех, независимо от региона, социального статуса и финансового положения. Только в таких условиях российские автомобилисты захотят соблюдать закон, а понятие «злостный нарушитель ПДД» уйдет в прошлое.