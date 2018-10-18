Учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае

Москва, 18 октября. Учебно-боевой самолет Л-39 «Альбатрос» потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет упал в воду в районе станицы Должанская. По предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность. В кабине самолета находились двое пилотов, которым удалось катапультироваться. К месту крушения самолета направлен поисково-спасательный отряд.