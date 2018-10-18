Обзор деятельности «Голоса Америки» («Voice of America»)

Название:

«Голос Америки» («Voice of America»).

Дата и инициатива основания:

Радиостанция «Голос Америки» была создана в 1942 году как противовес нацистской пропаганде для аудитории оккупированных Германией стран, с 1947 года радио переквалифицировалось на противостояние Советскому Союзу и ведение пропаганды народам СССР. После 1991 года ведёт проамериканскую пропаганду в радиоэфире и сети Интернет на постсоветском пространстве.

Подчинение:

Правительственному агентству США «Совет управляющих по вопросам вещания», в состав которого входит Госсекретарь США.

Декларируемые цели:

Поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации.

Сотрудничество в США:

«Голос Америки» входит в состав «Агентства глобальных медиа США», объединяющих управляемые Советом управляющих по вопросам вещания ресурсы:

- Радио Свободная Европа/Радио Свобода;

- Радио и телевидение Марти;

- Радио «Свободная Азия»;

- Ближневосточные вещательные сети.

Примечание: на территории самих Соединённых Штатов вещание этих медиа запрещено законом Смита-Мандта, чтобы не подвергать американцев когнитивному диссонансу между внутренней и внешней пропагандой.

Сотрудничество в России:

Совместный с «Радио Свобода» телеканал «Настоящее время» (интернет и спутниковое вещание), открытый в 2016 году и вдохновленный примером исламистского медиа «Аль-Джазира».

Подрывная деятельность:

- вмешательство в выборы и внутреннюю политику;

- последовательное искажение и подтасовка фактов в новостной подаче;

- клевета на советский период истории России;

- информационная поддержка всех антироссийских сил постсоветского пространства и деструктивных сил российской оппозиции;

- пропаганда нарушения закона о запрете усыновления детей из России иностранцами;

- вбросы фейковой антироссийской информации;

В декабре 2017 года «Голос Америки» был внесён Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».