Обзор деятельности «Голоса Америки» («Voice of America»)
Название:
«Голос Америки» («Voice of America»).
Дата и инициатива основания:
Радиостанция «Голос Америки» была создана в 1942 году как противовес нацистской пропаганде для аудитории оккупированных Германией стран, с 1947 года радио переквалифицировалось на противостояние Советскому Союзу и ведение пропаганды народам СССР. После 1991 года ведёт проамериканскую пропаганду в радиоэфире и сети Интернет на постсоветском пространстве.
Подчинение:
Правительственному агентству США «Совет управляющих по вопросам вещания», в состав которого входит Госсекретарь США.
Декларируемые цели:
Поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для стран, не имеющих независимых средств массовой информации.
Сотрудничество в США:
«Голос Америки» входит в состав «Агентства глобальных медиа США», объединяющих управляемые Советом управляющих по вопросам вещания ресурсы:
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода;
- Радио и телевидение Марти;
- Радио «Свободная Азия»;
- Ближневосточные вещательные сети.
Примечание: на территории самих Соединённых Штатов вещание этих медиа запрещено законом Смита-Мандта, чтобы не подвергать американцев когнитивному диссонансу между внутренней и внешней пропагандой.
Сотрудничество в России:
Совместный с «Радио Свобода» телеканал «Настоящее время» (интернет и спутниковое вещание), открытый в 2016 году и вдохновленный примером исламистского медиа «Аль-Джазира».
Подрывная деятельность:
- вмешательство в выборы и внутреннюю политику;
- последовательное искажение и подтасовка фактов в новостной подаче;
- клевета на советский период истории России;
- информационная поддержка всех антироссийских сил постсоветского пространства и деструктивных сил российской оппозиции;
- пропаганда нарушения закона о запрете усыновления детей из России иностранцами;
- вбросы фейковой антироссийской информации;
В декабре 2017 года «Голос Америки» был внесён Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».