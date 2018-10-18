Могерини: ЕС ожидает прогресса в деле обхода антииранских санкций США

Брюссель, 18 октября. Евросоюз в ближайшее время намерен получить определенный результат в создании механизма обхода экстерриториальных торговых антииранских санкций США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на полях саммита форума «Азия — Европа» в комментарии ТАСС.

«Страны ЕС сейчас активно работают над практическими аспектами данного механизма. Я уверена, что эта работа успешно продолжится в ближайшие недели», — сказала Могерини.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года. В августе Вашингтон ввел пакет санкций против Ирана, который охватывает экспорт нефти. Санкции США против Ирана вступят в силу в ноябре 2018 года.

Страны ЕС, Китай и Россия приняли решение создать механизм обхода санкций США для расчета с Ираном.

Аналитик Антон Шабанов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что Иран сможет отправлять сырую нефть в Россию через Каспийское море, а Россия будет продавать готовый нефтепродукт.