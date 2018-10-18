Канал давления: Twitter вводит политическую цензуру в США и вмешивается в дела РФ

Twitter неоднократно обвинял Россию во «вмешательстве» в выборы президента США 2016 года, и эти бездоказательные обвинения становились формальным поводом для того, чтобы удалять твиты. Однако теперь выяснилось, что большая часть их была написана на русском языке, а значит, эта информация никак не могла повлиять на массовое сознание американского избирателя.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что американской стороне ни разу не удалось доказать вмешательство России в электоральные процессы.

«Как не было никаких доказательств, так их и нет», — констатировал сенатор.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что Twitter пытался вмешаться во внутренние дела России.

«Мы помним, что владельцы Twitter планировали размещать соответствующую информацию, которая призывала к проведению митингов в день выборов. Но в итоге информация была убрана; в последний момент в результате обращения наших структур Twitter отказался от сотрудничества [с оппозицией] и распространения этой информации», — напоминает Олег Морозов.

По его словам, владельцы Twitter могут использовать соцсеть для информационных манипуляций.

«Соцсети используются как канал давления на нас, в этом нет никаких сомнений. Примеров можно привести миллион», — резюмировал сенатор.

Политолог Иван Аркатов в свою очередь отметил, что удаление твитов можно расценивать не только как проявление цензуры, но и как попытку вмешаться во внутреннюю политику России.

«Это касается не только Twitter, но и Facebook. Вспомните, Instagram-аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был удален только потому, что Кадыров находится под санкциями Соединенных Штатов. Если бы [глава Facebook Марк] Цукерберг не зависел от властей США, был бы удален аккаунт политика? Разумеется, нет. Что касается удаления твитов на русском, да, это вполне можно назвать вмешательством во внутренние дела России. Почему? Все просто: к удалению постов можно подходить избирательно. Например, удалять твиты патриотов и раскручивать антироссийские твиты наших либералов. Технология давно известна», — указывает политический аналитик.

Он также подчеркнул, что такие интернет-гиганты, как Twitter, Facebook и Google, имеют огромные ресурсы, чтобы пытаться манипулировать внутрироссийской политической повесткой. Так, напомнил аналитик, YouTube в преддверии выборов 9 сентября активно крутил ролики, содержащие призывы бойкотировать голосование.

«Фактически все эти медиагиганты одновременно вводят политическую цензуру в США и вмешиваются в дела России», — заключил Иван Аркатов.

Федеральное агентство новостей направило в Роскомнадзор официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию и сделать все возможное для восстановления российских аккаунтов в Twitter.