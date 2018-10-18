МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Москва,18 октября. МИД Великобритании выразил соболезнования родственникам погибших в связи с трагедией в Керчи. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По словам дипломатов, Великобритания выражает соболезнования и сочувствует семьям и друзьям погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Представители МИД Великобритании подчеркнули, что глубоко опечалены произошедшей трагедией.

Напомним, что в среду 18-летний студент колледжа расстрелял учащихся и преподавателей Керченского политехнического колледжа, а также взорвал самодельную бомбу. В результате трагедии погиб 21 человек, еще 50 получили ранения.

Ранее Федеральное агентство новостей пообщалось с доктором психологических наук, доцентом СПбГУ, психотравматологом Оксаной Защиринской на тему того, были ли шансы избежать трагедии.