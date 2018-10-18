Волкер анонсировал встречу с украинскими партнерами по вооружению

Вашингтон, 18 октября. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал о готовящейся встречи с украинскими партнерами, в ходе которой обсудят продажу Киеву вооружения.

«Мы проведем переговоры с украинцами, чтобы обсудить, возможно, продажу иностранных вооружений», — сообщил Волкер в ходе конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне​​​.

За текущий год Украина получила вооружение от Литвы, США, Великобритании и Канады на сумму более 40 млн долларов. При этом российские и европейские эксперты не раз предостерегали от поставки вооружения Украине, так как Киев намерен использовать вооружение для эскалации конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что США могут передать Украине поддержанные фрегаты Oliver Hazard Perry 1970-х годов в рамках «Избыточной программы». США распродают лишнее вооружение иностранным государствам, так Киев уже получил два катера береговой охраны.