Спорт – это и жизнь, и бизнес: в Петербурге стартовал Sport Leaders Global Forum 2018. ФАН-ТВ 

«Букмекерство – это не способ заработка. Это не фондовая биржа, это не торговля валютой – это именно развлечение и досуг. И досуг именно такой интеллектуальный, потому что, опять же, для того, чтобы получать удовольствие – нужно в этом разбираться», – рассказал Александр Егоров, руководитель департамента БК «Лига Ставок».

О спорте здесь говорят на любые темы: от эффективного управления спортивными объектами и букмекерства, до закулисных историй прошедшего Чемпионата мира по футболу.

«Я подозреваю, что наверняка есть ещё какие-то туристы, которые остались на территории России. Вот по официальной информации, одного нашли совсем недавно. Это, по-моему, турист из то ли Камеруна, то ли Конго, который находился под Тулой. Под Тулой его нашли! У него несчастная история. Его обокрали, украли деньги и документы – это было в открытых источниках. Но, тем не менее, гостеприимные люди его приютили, и он прожил там почти 3 месяца после проведения Чемпионата мира», – рассказал Андрей Моисеев, руководитель департамента централизованных сервисов Оргкомитета «Россия 2018».

Любители фитнеса могли опробовать тренажеры нового поколения, ознакомиться с современными методиками по развитию своего тела и поучаствовать в обсуждении на тему различий профессионального спорта и фитнеса.

«В первую очередь – своё тело, ЗОЖ, здоровье. Второе – это уже себя показать. Клиентов привлечь своим телом», – рассказала о фитнесе Виктория Миллер, учащаяся на фитнес-тренера.

Помимо бизнеса, фитнеса и других спортивных тем, любой посетитель форума мог посвятить себя сдаче норм ГТО, сертификат, в случае успеха, выдают на месте.