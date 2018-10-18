«Керченский стрелок» удалил все данные со своего компьютера перед нападением

Керчь, 18 октября. Предполагаемый организатор бойни в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков удалил все данные со своего компьютера перед трагедией. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее были удалены», — сообщила Лубина.

Она также выразила уверенность, что подозреваемый мог иметь свой круг общения в Интернете, как и большая часть его ровесников.

Напомним, 17 октября 22-летний студент четвертого Керченского политехнического колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из ружья по учащимся учебного учреждения. В результате нападения погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения.