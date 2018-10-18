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Мечтавший угостить Путина сыром фермер не взял его с собой в Сочи

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Мечтавший угостить Путина сыром фермер не взял его с собой в Сочи

Сочи, 18 октября. Сыровар Олег Сирота рассказал, что в очередной раз не смог передать свою продукцию президенту России Владимиру Путину. В четверг Сирота пожаловался главе государства, что ранее охрана Путина 9 раз изымала сыр, который должен был стать подарком Путину, в Сочи же сыровар продукцию брать не стал.

«Не привез его [cыр] сюда на Валдай, потому что был уверен, что точно не получится. Потому что у меня федеральная служба охраны 9 раз уже изымала, они всегда находили и изымали. Я сегодня прошел в зал и меня 40 минут спрашивали, долго расспрашивали, где мой сыр, куда я его спрятал и собираюсь ли я его дарить президенту внепланово», — рассказал Сирота в интервью РИА Новости.

По словам сыровара, сотрудники администрации президента взяли у него номер телефона, так что теперь президент, по всей видимости, все-таки получит подарок.

Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин посетил заседание клуба «Валдай» в Сочи. Дискуссия главы государства с сыроваром Сиротой подняла настроение всем участникам мероприятия.  

Мечтавший угостить Путина сыром фермер не взял его с собой в Сочи

Автор: Федор Веснин
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